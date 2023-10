Al cinema in giallo con Agatha Christie. Da oggi i film tratti dai suoi capolavori

Da oggi al Lumière c’è ’Il cinema di Agatha Christie’: primo appuntamento in matinée alle ore 10.30 con ’Testimone d’accusa’, di Billy Wilder con Marlene Dietrich, Charles Laughton e Tyrone Power (replica mercoledì 11).

Agatha Christie ha creato le trame gialle più impeccabili, le ha immerse in una scrittura piana ed elegante, vestite di stoffe inglesi d’ottimo taglio, srotolate nei più confortevoli salotti, giardini, piroscafi, alberghi; dell’assassinio ha fatto un’arte astratta e una potente espressione dell’umano. A questa eredità il cinema ha sempre attinto, producendo una variegata schiera di film. La rassegna proseguirà venerdì 13 con ’Assassinio allo specchio’ (diretto nel 1980 da Guy Hamilton), e sabato 14 con ’Assassinio sul treno’ (George Pollock, 1961). Attenzione all’altra matinée, domenica 15: in programma il nuovo Kenneth Branagh, ’Assassinio a Venezia’ (replica giovedì 19). Il classicissimo ’Assassinio sull’Orient Express’ firmato da Sidney Lumet è in cartellone il 18, seguito da ’Delitto sotto il sole’ di Guy Hamilton venerdì 20. Sabato 21 chiude il mese ’Assassinio sul Nilo’ di Kenneth Branagh.