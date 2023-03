Al cinema Jolly l’esordio di Nicola Prosatore nel film ’Piano Piano’

Proiezione speciale, domani alle 21 al Pop Up Cinema Jolly, si terrà una proiezione speciale di Piano Piano, lungometraggio d’esordio di Nicola Prosatore (foto), alla presenza del regista e dei coprotagonisti Giuseppe Pirozzi e Antonio De Matteo, noti al pubblico per la loro partecipazione alla serie di culto Mare fuori. Primo lungometraggio di finzione diretto da Prosatore, Piano piano si basa su fatti reali e in parte autobiografici. La scintilla che ha dato vita al film è lo sgombero di una palazzina compiuto per dare luce allo sblocco cittadino dell’Asse Mediano, uno degli ultimi e monumentali progetti infrastrutturali della Napoli di fine anni Ottanta. Al film partecipano anche Antonia Truppo, Dominique Donnarumma, Massimiliano Caiazzo, Lello Arena e Giovanni Esposito.