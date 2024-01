Al cinema la domenica mattina

Il divertimento si vede dal mattino a The Space Cinema, la multisala di viale Europa 5. Parte infatti la promozione di ’Cinema Park’ dedicata agli spettatori più piccoli e alle famiglie: la domenica mattina si potrà assistere ai film in programmazione in tutti i multisala del circuito e ad un film dedicato ai più piccoli ad un prezzo speciale: ovvero, a partire da 3,90 euro se si acquistano online i biglietti.

La programmazione di ’Cinema Park’ partirà già domenica 14 e in replica il 21 gennaio con ’Super Mario Bros. - Il Film’: nel nuovo capitolo dedicato alle sue fantastiche avventure, Mario con il fratello Luigi dovrà muoversi in un labirinto sotterraneo pieno di pericoli per portare in salvo la Principessa Peach. Seguiranno ’Trolls 3 - Tutti Insieme’ domenica 28 gennaio e domenica 4 febbraio; poi ’Prendi il Volo’ domenica 11 e 18 febbraio.