Al cinema Perla stasera ’La morte corre sul fiume’

È certamente un capolavoro, un unicum nel panorama cinematografico internazionale. ‘The Night of the Hunter’ - La morte corre sul fiume (1955), diretto da Charles Laughton e interpretato da un indimenticabile Robert Mitchum, torna sul grande schermo del cineclub Magnifica Illusione per celebrare il suo 70° anniversario. L’appuntamento è per stasera alle 20,30

al Cinema Perla di via San Donato 38. Il film è in versione originale con i sottotitoli mentre la serata sarà introdotta da Roberto Chiesi, storico e critico cinematografico, direttore del Centro Studi - Archivio P.P. Pasolini (Cineteca).