Al Comunale il Gala verdiano

È stato presentato ieri a Roma VIVA Verdi, il programma dei concerti straordinari per l’acquisizione e la valorizzazione della casa-museo del compositore a Sant’Agata di Villanova sull’Arda. L’iniziativa, in collaborazione con i teatri lirico-sinfonici italiani, sostiene il progetto di salvaguardia, promozione e valorizzazione di Villa Verdi attraverso un ciclo di 14 rappresentazioni di musiche e opere verdiane: gli incassi verranno devoluti all’acquisto in via di prelazione del sito e delle sue pertinenze. Il primo appuntamento è ospitato dal Comunale che domenica 26 febbraio propone un Gala verdiano nella sua nuova sede in Fiera. Daniel Oren dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro, partecipano il soprano Latonia Moore, il mezzosoprano Aoxue Zhu e il tenore Luciano Ganci.