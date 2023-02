Al Comunale per il Verdi Gala

Nella Villa di Sant’Agata a Villanova sull’Arda, al confine fra Parma e Piacenza, il compositore Giuseppe Verdi trascorse la seconda parte della sua vita. Alla morte, tutto rimase com’era in mano agli eredi, dagli arredamenti d’epoca alla ricchissima biblioteca, con possibilità di accesso per turisti e studiosi. Col nuovo secolo, alcuni problemi sorti nella gestione del patrimonio documentario hanno tuttavia portato al sequestro nel 2018 delle carte musicali autografe del Maestro e di migliaia di lettere ricevute dai suoi corrispondenti, trasferendo il tutto nell’Archivio di Stato di Parma. Notizia della scorsa estate è invece la decisione, da parte degli eredi, di mettere in vendita la Villa con il contenuto a essa vincolato, per l’impossibilità di continuare a sostenerne i costi di mantenimento: circa 30 milioni la base d’asta. Per far valere il diritto di prelazione, il Ministero della Cultura ha lanciato il progetto Viva Verdi, in collaborazione con l’ANFOLS, l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche: un programma di concerti straordinari promossi dai maggiori teatri italiani per contribuire all’acquisizione di Villa Verdi e alla sua rivalorizzazione come casa-museo.

Il Teatro Comunale di Bologna partecipa all’iniziativa fra i primi, organizzando questa sera, alle 20, un Verdi Gala nella nuova sede del Comunale Nouveau (Piazza della Costituzione 4a). A dirigere il concerto sarà Daniel Oren, che ieri sera ha concluso con successo le repliche dell’opera Madama Butterfly. Accanto al Coro del Comunale istruito da Gea Garatti Ansini, tre voci soliste i cui nomi definitivi – dopo diversi annunci e smentite – saranno quelle verdianissime del soprano Eleonora Buratto, del tenore Luciano Ganci e del baritono Franco Vassallo. Sinfonie, arie e cori, in programma, ovviamente da opere verdiane, e un terzetto finale a unire i solisti. Biglietti da 10 a 40 euro, il cui incasso sarà totalmente devoluto allo scopo. La serata viene trasmessa alle 21.15 su RAI 5 e RAI Radio3, divenendo una presentazione ufficiale del Comunale Nouveau alla Nazione. È annunciata la presenza del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha dichiarato: "Villa Verdi non è soltanto un luogo fisico, ma un luogo della memoria collettiva".

Marco Beghelli