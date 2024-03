Al Covo dagli Usa unica tappa italiana della poliedrica L’Rain

La polistrumentista, compositrice, interprete e curatrice L’Rain (Taja Cheek) ritorna con il suo terzo album ’I Killed Your Dog’ nella sua unica data italiana, questa sera al Covo di via Zagabria. Riprendendo i temi di dolore e identità che hanno caratterizzato il suo lavoro precedente, ’I Killed Your Dog’ analizza l’atto del ferire le persone che ami di più. Multistrato nel soggetto e nella forma, le esplorazioni sonore di L’Rain interrogano il modo in cui la molteplicità di emozioni ed esperienze si

intersecano con l’identità. "Sto immaginando un mondo di contraddizioni, come sempre – spiega Cheek –. Sensuale, forse anche sexy, ma terrificante e strano".