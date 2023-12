Al Creative Hub apre le porte un nuovo studio di registrazione

Comporre musica, aprendo le porte anche alla creazione di contenuti audiovisivi e cinematografici in uno spazio di eccellenza tecnologica, che non dimentca l’analogico. All’interno di Creative Hub, centro polifunzionale della filiera musica, cultura e creatività regionale, un nuovo studio di registrazione offre spazi e servizi agli operatori del cine audivisivo, del suond design e della discografia, che possono usufruire di una cabina di regia disegnata da Boxy System e allestita da Midiware. Il Ssl recording studio di via del Tappezziere, sostenuto dalla vincita di diversi bandi regionali del Fondo sociale europeo e da uno comunale, si estende su 55 metri quadrati, per accogliere corsi di formazione e professionisti del settore, che possono lavorare con un banco Ssl, che, insieme a Neve, è "la Ferrari e la Lamborghini degli studi di registrazione - commenta il musicista Alessandro Cosentino, studio manager -. Il banco è un perfetto mix tra digitale e analogico, che permette di mixare In The Box, potendo poi rilanciare le tracce separate a Ssl e remixare come si faceva una volta. Ci sono più pomellini che permettono di muoversi sul banco, una possibilità importante per gli studenti".

C’è anche un auditorium di sale prova, a disposizione degli allievi della Music Academy. "Lo studio inizia il suo percorso di formazione e lavorativo, aperto alla scuola, che coinvolge fino a 400 studenti, e ai professionisti – spiega Susanna Goldoni, co-fondatrice e ad di Creative Hub –. La sala regia avrà una sala di riprese che potrà ospitare anche le orchestre. L’obiettivo è creare produzioni di un certo livello, e anche per questo siamo legati all’Emilia-Romagna Film Commission". La convenzione con la struttura regionale permette ai suoi operatori iscritti una scontistica del 20% sul listino prezzi. Per il prossimo anno, è previsto l’implemento di una Live Room Boxy System e di un Iso Box B-Ear per la rirpesa di voci, doppiaggi e amplificazione.

Mariateresa Mastromarino