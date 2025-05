Al cuore dell’infanzia

‘Sistema 0-6: l’esperienza di Ozzano dell’Emilia’ è il titolo dell’evento in programma oggi a Ozzano. L’appuntamento è dalle 10 alle 13 nella Sala polivalente del centro per le famiglie ‘L’Abbraccio:’ un evento promosso dalla cooperativa sociale società Dolce nell’ambito della Settimana della cultura. Una giornata formativa dedicata al personale educativo e agli staff di coordinamento di società Dolce aperta alla cittadinanza, alla quale parteciperanno esperti del settore e l’assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti. Un’occasione per presentare il percorso di sperimentazione dei sistemi 0-6 gestiti dalla società Dolce a Ozzano in sinergia col Comune. Un’opportunità per scoprire, confrontarsi e immaginare insieme il futuro dell’educazione delle bambine e dei bambini in età prescolare.

Così l’assessora all’Educazione, Alessia Cuomo: "L’esperienza di Ozzano nasce da una solida collaborazione tra pubblico e privato sociale, e si sviluppa grazie alla competenza di educatrici, insegnanti, pedagogisti e dirigenti scolastici che lavorano quotidianamente per garantire ai bambini e alle famiglie un contesto educativo di qualità, inclusivo e orientato al benessere e allo sviluppo armonico".