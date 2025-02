Al cuore dell’Unione europea, ciclo di seminari in biblioteca

Generazione Europa. Si chiama così il ciclo di seminari che si stanno tenendo in biblioteca a Vergato, nell’ambito del cartellone di iniziative Vivi la tua biblioteca. A condurre gli incontri è Alessandro Borri, docente del CPIA e animatore culturale. "Parlare di Europa oggi – esordisce il docente – non è semplice, anche alla luce della storia recente. Abbiamo pensato di dedicare questa iniziativa a chi l’Europa l’ha prima sognata poi voluta, magari arrivando a mettere in pericolo la propria vita". Il percorso, su quattro date, è iniziato lo scorso 13 febbraio. I prossimi appuntamenti saranno il 27 febbraio, il 13 e 27 marzo, sempre alle 20. Il percorso coinvolge un gruppo di ‘nuovi cittadini’ residenti sul territorio provenienti da retroterra culturali, linguistici e sociali diversi. "Per dare un senso all’idea di cittadinanza europea – prosegue Borri – è utile individuare insieme alcuni valori significativi per le persone. Non saranno certo alcuni incontri a cambiare la percezione pubblica ma, per chi partecipa, può essere l’inizio di un percorso. L’Europa avrà un futuro solo quando gli individui si sentiranno parte di una vicenda comune". Il percorso è finalizzato ad approfondire la storia, i valori e le istituzioni dell’Unione. L’accesso è libero. Per info: biblioteca@comune.vergato.bo.it

Fabio Marchioni