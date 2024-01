Al Davia Bargellini la rara ’Natività’ di Giovanni Putti

C’è tempo ancora questa settimana (fino a domenica 14) per visitare al museo Davia Bargellini l’esposizione dedicata a ’Un presepe di Giovanni Putti dall’Accademia di Belle Arti’, a cura di Mark Gregory D’Apuzzo, Antonella Mampieri e Alfonso Panzetta. Esposto al pubblico per la prima volta, è un gruppo della ’Natività’ in terracotta policroma, modellato nei primi decenni del XIX secolo da Giovanni Putti, che fu attivo a Bologna per tutta la sua carriera, in modo particolare in Certosa dove realizzò parecchi monumenti funebri e i due imponenti ’Piangenti’ in terracotta collocati sui pilastri del Chiostro Maggiore. Le sue opere costituiscono di fatto il nucleo più importante di sculture di inizio Ottocento ma rare sono le sue opere ’mobili’ tra cui appunto la splendida ’Natività’ esposta al museo Davia Bargellini di Strada Maggiore 44.