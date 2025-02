Al Dehon arriva il ’Calcio spettacolo’ degli Autogol

Dopo il Prima Festival e il Tim Summer Hits, Gli Autogol portano il ’Calcio Spettacolo’ sul palco del Teatro Dehon questa sera alle 21, in uno show che garantisce risate e divertimento. Ambientato in uno spogliatoio, Alessandro, Michele e Rollo, alterneranno le loro gag più iconiche ai luoghi comuni che ogni ragazzo vive prima di una partita di calcetto con gli amici o prima del trendissimo paddle. E poi le parodie, quelle più amate dal pubblico del web, senza dimenticare le imitazioni di giocatori e allenatori della Serie A.

Un ritorno alle origini per Gli Autogol nati in un teatro parrocchiale ben prima dell’arrivo sui social e che non hanno mai dimenticato.