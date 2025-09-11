Al Dehon la prosa si lega a musica e risate

Da Ornella Muti a Maria Grazia Cucinotta, da Enrico Bertolino a Giuseppe Giacobazzi: sono questi alcuni dei tantissimi nomi che si affacceranno al palcoscenico del Teatro Dehon. Ci sono i presupposti, dunque, per replicare la passata stagione, che il direttore artistico Piero Ferrarini definisce "la migliore degli ultimi 40 anni". Un totale di 53mila presenze in sala per 174 giornate di spettacolo, con una media di 300 persone a replica. Il nuovo cartellone (di cui QN-il Resto del Carlino è mediapartner) valorizza inoltre due artisti bolognesi: Emanuele Montagna (2 ottobre) con ‘Le nostre prigioni’ del magistrato Dino Petralia, che tratta il dramma dei suicidi nelle carceri italiane e che ha ricevuto il plauso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella; e Matteo Belli (7-8 novembre) con la prima nazionale di ’Solità’, un vero e proprio "cabaret spirituale", come lo definisce, preceduto da un laboratorio teatrale.

Il sipario si apre, però, il 27 e 28 settembre con la prima assoluta ’Mangiami, mangiami!’ (mai rappresentato in Italia), di Olivier Lejeune, tradotto e diretto da Ferrarini. A portarlo in scena, anche il 31 dicembre, la Compagnia Teatroaperto/Teatro Dehon. Spazio alla commedia contemporanea con il ritorno di Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron e Diego Ruiz in ‘Ti amo o qualcosa del genere’ (21 novembre). Poi Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi ne ‘La Scommessa. Dramma ridicolo in due atti’; Max Pisu, Matteo Pisu, Valeria Lo Verso e Roberta Petrozzi in ’Sinceramente bugiardi’ di Alan Ayckbourn (dal 20 dicembre).

Il cartellone vede poi la giovane compagnia di ‘Mi è scappato il morto’ (23 gennaio 2026) scritto e diretto da Andrea Bizzarri, che si è rivelato un piccolo fenomeno di culto nella Capitale; ma anche ‘Anna Karenina’ (6 marzo), adattato da Alberto Bassetti, per la regia di Filippo D’Alessio: un’interessante e autentica esperienza di teatro di confine, maturata ed allestita nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Nella prosa troviamo Fioretta Mari, Corinne Clery, Fiordaliso ne ‘Le ragazze son tornate’, scritto e diretto da Diego Ruiz (20 marzo) e ‘Serata omicidio’, di Giuseppe Sorgi (28 marzo), che il 6 febbraio ci sarà anche con il suo classico: ‘Io Vergine, Tu Pesci?’. Il teatro di narrazione ‘inaugura’ con Ornella Muti e l’autobiografico ‘Racconti di Cinema’ (3 ottobre); poi Ettore Bassi con ’El fùtbol’ il 9 ottobre, Maria Grazia Cucinotta e il suo ’Malèna e il tango’ (5 dicembre) e Giorgia Trasselli che sarà accompagnata da un orchestra il 15 gennaio per raccontare ’Margherita Hack-una donna piena di cielo’.

In un cartellone così non manca la sfera dell’infotainment, che vede in scena Andrea Scanzi il 26 novembre, e Gianluigi Paragone e Mario Giordano il 20 gennaio. Spazio alla musica con la tappa del nuovo tour del Banco del Mutuo Soccorso (6 dicembre); poi Dardust e Massimo Di Cataldo. Diversi gli omaggi, tra cui quello alla musica soul con la Bononia Sound Machine e Graziano Uliani, fondatore e direttore del Porretta Soul Festival (28 novembre). Il segmento relativo alla divulgazione vedrà alternarsi sul palco Rick Dufer, Gabriella Greison, Roberto Mercadini e Guido Damini.

L’attività per i più giovani è di Fantateatro, che propone 12 titoli da ottobre ad aprile. Mentre per il 20esimo anno prosegue, grazie a Fulvio De Nigris e Maria Vaccari, la collaborazione con Casa dei Risvegli – Gli Amici di Luca, declinata nella rassegna ’Diverse abilità in scena’. Da quest’anno il Dehon è presente al tavolo di negoziazione di ‘Tra cura, cultura e natura’ per l’ottimizzazione dei rapporti tra istituzioni, terzo settore e teatro bolognese.