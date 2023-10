Al Duse i Pagliacci nel ’circo’ dei Senzaspine

Terzo appuntamento operistico per i festeggiamenti del decennale di vita dell’Orchestra Senzaspine: dopo La Bohème di Puccini e Il Signor Bruschino di Rossini, approda al Teatro Duse l’opera Pagliacci di Leoncavallo, questa sera e domani alle 21, preceduta due giorni fa da un’anteprima al Teatro Consorziale di Budrio. Annunciata a inizio di stagione "sotto un vero tendone da circo", la produzione è stata ricondotta per necessità a classiche recite teatrali, in un allestimento creato per l’occasione da Giovanni Dispenza, con scene di Matteo Soltanto e costumi di Monica Mulazzani. "La dimensione del circo è stata piuttosto ricreata dentro il teatro – dice il regista – e non solo sul palcoscenico, ma in un circo ‘aperto’ che comincia fin dal foyer per invadere la sala, nel tentativo di coinvolgere il più possibile il pubblico. Da 20 anni mi occupo di circo contemporaneo ed è quello il sapore che ho voluto ricreare, invitando anche artisti di circhi vaganti. Il tutto calato in una atmosfera vintage anni ’50, come in un idillio, destinato però a crollare nel finale, fra una risata e un atto di violenza, per ripiombarci nella contemporaneità".

Sul palcoscenico, cantanti di varia provenienza ed esperienza: il tenore Alessandro Fantoni (Canio), i soprani Arianna Cimolin e Isidora Moles Spassitch in alternanza nelle due recite (Nedda), i baritoni Tong Liu (Tonio) e Alfonso Michele Ciulla (Silvio), il tenore Marco Puggioni (Beppe), il Coro Lirico Sinfonico Colsper e il Coro di voci bianche del Teatro Comunale di Bologna. A dirigerli è Tommaso Ussardi, uno dei due fondatori dell’orchestra.

"Confrontarsi con l’Opera – dice il maestro – è per i Senzaspine sempre fonte di stupore, meraviglia e fascinazione per un mondo in cui teatro, musica e parola si fondono in un unico gesto artistico. Pagliacci è ancor di più, perché il genio di Leoncavallo rompe la quarta parete, rompe le maglie drammaturgiche, ci fa smarrire tra la dimensione della rappresentazione e della realtà grazie al flusso dinamico ed emotivo delle sue linee melodiche, le armonie intense e un libretto che scorre con naturalezza e grande poesia".

Si rinnova l’attenzione dei Senzaspine al sociale e alle disabilità, in particolare collaborando ancora una volta con Fiadda Emilia-Romagna (Associazione per i diritti delle persone sorde e loro famiglie) che, oltre a curare la sopratitolazione, lavora da tempo con Senzaspine per rendere accessibile l’opera lirica alle persone sorde: nelle due serate si sperimenterà un sistema innovativo di diffusione bluetooth, che permetterà alle persone dotate di impianto cocleare di ascoltare l’opera come mai prima.

