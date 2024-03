Al Duse l’operetta ’Al Cavallino Bianco’ per un piccolo sogno

Oggi alle 16, la Compagnia Corrado Abbati torna sul palco del Teatro Duse con ‘Al Cavallino Bianco’ "l’anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale", come sottolinea lo stesso Abbati. La pièce, ancora oggi amatissima, scritta nel 1929 dal compositore austriaco Ralph Benatzky, è stata concepita "con inusuale modernità per un pubblico cosmopolita, preso dalla voglia di viaggiare, la stessa che è ritornata anche oggi – continua il regista –: questa produzione nasce proprio da questa premessa: sarà una vacanza vivace, scoppiettante, divertente e colorata, in un luogo idilliaco dove il buonumore regna sovrano".