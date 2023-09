Al giardino Fava col coltello: nei guai

Si aggirava per il giardino Fava, non distante dalla zona della stazione, armato di coltello. Il ragazzo, un ventenne somalo, è stato controllato dai carabinieri della stazione Navile, impegnati in un controllo straordinario del territorio nella zona. I militari dell’Arma hanno notato il ragazzo, che si aggirava con fare sospetto nell’area verde, e hanno deciso di controllarlo. Il giovane è risultato avere dei precedenti. Addosso gli è stato poi trovato il coltello, con lama di 8 centimetri. Il giovane, al termine degli accertamenti, è stato quindi denunciato per il porto d’armi.