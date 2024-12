"Al giorno, 7 euro mi sembrano tanti"

"Noi turisti potremmo anche accettare questo sovrapprezzo. Ma, alla fine, deve essere chiaro a tutti dove effettivamente verranno spese queste risorse".

Più che una critica, Raquel, giovane visitatrice spagnola in città, vuole comprendere a pieno "a quali servizi e migliorie gioverà questo incremento – evidenzia –. Un incremento, poi, che confesso non vedo particolarmente connesso con il Giubileo, tema soprattutto romano. Ovviamente si pagherà la tassa, ma sarebbe giusto saperne il motivo".

Oltre a questo, "non penso che un costo così elevato sia corretto e giusto per Bologna, che sotto alcuni aspetti non è molto curata", aggiunge la turista iberica.