Al Gran Galà dello sport premiate le associazioni

Stasera, alle 20.30 torna a Pianoro il Gran Galà dello Sport, la manifestazione, organizzata dal Comune, è dedicata alle realtà sportive del territorio e prevede la premiazione delle stesse, riconoscendo l’impegno profuso di tutte le società e associazioni che sono attive per promuovere i valori dello sport, ringraziando del prezioso lavoro che svolgono quotidianamente con bambini, ragazzi e adulti. "Quest’anno – sottolineano la sindaca Franca Filippini e l’assessore allo Sport Marco Zuffi, che presenteranno la serata – ripercorreremo insieme alle numerose associazioni sportive, tutti i loro successi e i momenti importanti vissuti, focalizzando l’attenzione sull’importanza dello sport come benessere fisico e mentale oltre che inclusivo e premiando alcuni dei nostri concittadini che hanno lasciato il segno in contesti sportivi sia a livello nazionale che internazionale".

Particolare riguardo sarà riservato alle progettualità destinate ai bambini e ai ragazzi con disabilità, quale ulteriore testimonianza del valore culturale, in termini di inclusione, della pratica sportiva. Per l’occasione, le biblioteche di Pianoro e Rastignano, hanno realizzato bibliografie tematiche sullo sport da divulgare sul territorio per la promozione della cultura sportiva e del patrimonio librario, audiovisivo e digitale. Saranno presenti infatti, dei banchetti dove saranno distribuiti dei volantini con i codici QR attraverso cui si accede direttamente alle bibliografie. Questa seconda edizione, inoltre, è arricchita da ulteriori iniziative. Il 15 aprile, presso la biblioteca S. Mucini di Pianoro, si svolgerà un’intervista a Mara Cinquepalmi, autrice del libro ’Dispari: Storie di sport, media e discriminazioni di genere’ per un momento divulgativo che porterà all’attenzione di una platea di atleti, dirigenti e genitori tematiche quali sport, media e discriminazione di genere .