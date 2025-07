Al Grand Tour Italia la pista di kart

Velocità e adrenalina ampliano l’offerta di Grand Tour. Nel parco tematico alimentare ora si può anche sfrecciare tra i cordoli grazie alla nuova pista di kart elettrici operativa all’interno della struttura di via Canali, inaugurata in grande stile con un evento dedicato nella serata di ieri. È nato infatti Grand Tour Karting, una nuova attrazione con kart elettrici a disposizione dei visitatori: 20 in tutto i mezzi full electric messi a disposizione da Parolin, azienda leader a livello mondiale, con 10 kart pronti per coloro che vorranno cimentarsi con un tracciato indoor di 500 metri dotato di barriere XSafety per garantire il massimo della sicurezza.

"Finalmente siamo operativi e pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno cimentarsi con questi kart, – afferma Gordon de Adamich, amministratore delegato di Grand Tour Karting – la struttura è di prim’ordine, dai sistemi di sicurezza ai kart. Abbiamo puntato tanto su questo e sul divertimento. C’è un team dedicato di grande esperienza, ci inseriamo in un contesto che ci auguriamo possa valorizzarci ulteriormente. Piste del genere a Bologna non c’erano mai state".

La pista sarà aperta anche quando Grand Tour Italia sarà chiuso, dal martedì al venerdì dalle 17 alle 23 e sabato e domenica dalle 12 alle 24 con il sito dedicato già operativo con tariffe e tutte le informazioni.