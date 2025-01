Al Grand Tour Italia pranzo di solidarietà

Sarà un grande pranzo allargato e inclusivo quello che domani, dalle 12.30, verrà preparato all’interno di Grand Tour Italia, sotto la grande vigna a due passi dall’Arena centrale. Le adesioni hanno superato le 250 persone.

Dalla collaborazione di Grand Tour Italia e l’Associazione di volontariato le Cucine Popolari nasce un evento rivolto a tutti, dalle persone ospiti delle quattro mense solidali di Bologna ai volontari che vi operano, passando per i turisti e i visitatori del Parco, unendo nello stesso luogo persone che magari non avrebbero mai avuto l’occasione per incontrarsi.

Al gusto di un pranzo domenicale, realizzato e preparato da Grand Tour Italia e dai suoi ristoranti, con la collaborazione dei cuochi di Cucine Popolari, si unirà infatti il piacere di mettersi al servizio di chi fa questo tutti i giorni: saranno infatti i dipendenti di Grand Tour Italia a servire le portate cercando di ricreare quell’atmosfera di famigliarità caratteristica dell’Associazione.

Le ospiti e gli ospiti delle Cucine Popolari, che accederanno a Grand Tour Italia, sono persone che hanno diritto ai servizi sociali comunali e necessitano dell’assistenza di parrocchie e altre associazioni di quartiere, che hanno perso il lavoro e che si trovano in difficoltà per motivi economici e sociali.

Con la pandemia da Covid-19, il numero delle persone che hanno chiesto aiuto è più che raddoppiato e con esso la quantità di pasti offerti ogni giorno dalle sedi di Cucine Popolari, passati da 250 a oltre 600.