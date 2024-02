Al laghetto di San Prospero la nuova casa dei pescatori

Sede nuova per il Gruppo Pescatori di Galliera, in attività dal 1964, che rappresenta ancora oggi un importante punto di riferimento per gli amanti della pesca. Una realtà, quella della pesca sportiva, che da sempre ha animato il laghetto di San Prospero, con volontari che se ne prendono cura con grande costanza e dedizione, e che proverà a ripartire con le attività rivolgendosi soprattutto ai più giovani. In questi mesi si sono svolti lavori di sistemazione delle strutture a servizio del laghetto: è stato rimosso il precedente fabbricato e sostituito con una nuova opera più sicura. L’amministrazione Comunale ha infatti colto l’opportunità di poter riutilizzare una casetta temporanea prefabbricata installata nell’ambito del sisma 2012, riuscendo a consegnare al direttivo una nuova sede dell’associazione inaugurata alla presenza delle autorità locali.

"Si tratta di un importante collaborazione fra Amministrazione e volontari - dice il sindaco Stefano Zanni - una riqualificazione attesa da anni, non solo dai volontari della società di pesca ma anche da coloro che frequentano questo luogo per divertirsi o per ritrovarsi in compagnia. Questo laghetto deve continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio di Galliera e per gli amanti della pesca così come lo è stato dagli inizi dell’attività ad oggi, attraverso un insuperabile lavoro di volontariato". "Da oggi possiamo ricominciare la nostra attività di pesca sportiva e far tornare questo luogo un importante punto di riferimento per la socialità del paese" queste le parole del presidente dell’asd Pescatori Galliera Cristiano Bovina.

Zoe Pederzini