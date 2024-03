Al lavoro con il cane: ora si può a Veterinaria UniBo

Bologna, 30 marzo 20924 – Un aiuto peloso per allentare lo stress: non si tratta di un peluche, ma della possibilità di portare il proprio cane in ufficio. Un sogno per tanti proprietari che si struggono all’idea di lasciare il proprio amico a 4 zampe tante ore solo in casa che arriva a pochi giorni dal rifiuto di fare entrare il calciatore Luca Toni assieme al suo golden retriver in un circolo tennis.

Il cane in ufficio: a Veterinaria UniBo si può

L’idea di dare il via libera in ufficio di lavoro è venuta – manco a dirlo – al dipartimento di Veterinaria dell’UniBo e la possibilità è stata offerta “agli studenti e al personale del Dimevet, ossia il Dipartimento di scienze mediche veterinarie (Dimevet, appunto). Il progetto sperimentale durerà 2 anni.

Naturalmente ci sono alcuni punti da rispettare: gli animali devono essere sottoposti a una visita gratuita nell’ospedale universitario. Ma anche il proprietario deve fare qualcosa: frequentare un corso gratuito fornito dal Dipartimento e ottenere il conseguente patentino di conduzione.

Il Dimavet spiega di essere “consapevole da un lato dei benefici psicologici e pratici legati alla possibilità di non interrompere il legame affettivo fra cane e proprietario sul luogo di lavoro e di studio, e dall’altro che gli aspetti di biosicurezza ed igienico-sanitari impongono il rispetto di precise norme sulla conduzione di cani nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico”.

Per questo, ha avviato “un progetto sperimentale di due anni per regolamentare l’accesso dei cani di proprietà di personale strutturato e non strutturato e di studenti all’interno del Dipartimento”.

Chiunque poi abbia voglia di aiutare il progetto può partecipare alla gara di sponsorizzazione che può articolarsi in “messa a disposizione di sistemi identificativi per i cani autorizzati” come bandane, targhette o altro. Oppure in un contributo economico per l’organizzazione dei corsi per il patentino, l’installazione di torrette per la distribuzione dei sacchetti per raccogliere le feci, materiale per identificare le zone dedicate. A chi si fa avanti il Dimevet garantirà la visibilità (denominazione e logo) negli strumenti di promozione del progetto (sito e social del Dipartimento) e sugli strumenti utilizzati. Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate da una commissione e i risultati pubblicati sul sito del Dimevet.