Al lavoro in bici. Incentivi prorogati

Al lavoro in bici: prorogati gli incentivi al 31 dicembre 2024. Grazie a un protocollo sottoscritto dal Comune di Castel Maggiore e dalla Regione, il Comune di Castel Maggiore aveva avviato nel 2021 il progetto "Bike to work". Progetto che scadeva il 31 dicembre dell’anno scorso. Il sistema è semplice: le aziende interessate possono aderire alla "Manifestazione di interesse", stipulando un accordo con l’amministrazione comunale, con lo scopo di promuovere la mobilità casa – lavoro attraverso l’utilizzo della bicicletta, tradizionale o elettrica, in sostituzione dell’autoveicolo privato. Nell’ambito dell’accordo sono definiti contributi chilometrici ai dipendenti per gli spostamenti casa – lavoro con l’utilizzo della bicicletta, con il finanziamento della Regione, contributi prorogati a tutto il 2024.