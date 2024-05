Al liceo Sabin nove colonne raccontano colonialismo e resistenza

Potrebbe essere uno dei progetti approdati alla Biennale Arte di Venezia, ’Good Hope’ di Carla Liesching, e invece una generosità di orizzonti l’ha traghettato verso il liceo Sabin in via Matteotti, dove rimarrà per sempre. L’artista sudafricana lavora col collage di immagini e con i libri, anche nel suo insegnamento accademico, sulla critica al colonialismo. Il suo lavoro da ieri è visibile su sei colonne del liceo bolognese, e sarebbe davvero calzante nel mosaico di visioni artistiche veneziane dedicate al tema ’Stranieri ovunque’ di Adriano Pedrosa. E dimostra, comunque, quanto il mondo dell’arte stia compiendo una riflessione su tematiche scottanti e escludenti. Carla Liesching, volata da New York in Bolognina per presentare l’opera ma anche per tenere un workshop di collage con gli studenti, dona la sua arte dal grande messaggio grazie a PhMuseum, il network per la fotografia contemporanea nato a Bologna, il cui fondatore e direttore Giuseppe Oliverio l’aveva già ospitata al festival PhMuseum Days 2022. L’artista racconta agli studenti come ad un certo punto, dopo vent’anni di ricerca nella fotografia, abbia deciso di abbandonare l’atto dello scatto, scegliendo di lavorare sugli archivi di immagini esistenti per la sua produzione interdisciplinare tra foto, scrittura, collage, scultura, editoria. La sua opera offre sia un esame intimo e critico del colonialismo e del suprematismo bianco nel presente, sia una messa in discussione dell’etica e della politica coinvolte nell’atto stesso di guardare, scoprire, codificare, conservare, nominare. E l’incontro con gli studenti è stato occasione per parlare di Apartheid, tematica che spesso non è conosciuta dalle nuove generazioni. Le colonne scultoree fotografiche, esposte a Parigi, Amsterdam, Seul, Francoforte, New York, Città del Capo propongono una ricerca attorno a quello che in afrikaans si chiama Kaap die Goeie Hoop e in inglese Cape of Good Hope, insomma il Capo di Buona Speranza epicentro dei movimenti di resistenza anticoloniale. La narrazione avviene attraverso strati cumulativi di prosa documentaria, saggi personali e materiale fotografico ritrovato, con fonti che vanno dai giornali commerciali dell’epoca dell’apartheid, agli opuscoli turistici e alle riviste, fino ai giornali contemporanei e agli album di famiglia. Oggi alle 19, a PhMuseum Lab in via Paolo Fabbri 10/2a, Liesching incontrarà il pubblico per presentare il libro ’Good Hope’, edito da MACK.

Benedetta Cucci