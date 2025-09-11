Al Link torna ’Gogobo’ tra funk, indie e rock

Musica dal vivo di tantissimi generi, con ospiti della scena bolognese e non solo: domani e sabato al Link torna il festival musicale Gogobo, una due giorni di musica e divertimento tra funk, jazz, elettronica, indie e tanto altro, il cui claim di quest’anno è ’Sono un ribelle, mamma’, un chiaro omaggio al celebre brano degli Skiantos e un manifesto di libertà di espressione artistica.

Ad aprire domani sarà la The Mauskovic Dance Band, che intreccia funk e influenze afro-latine, poi Nico Arezzo, giovane cantautore che fonde pop, R&B e indie, e i Delicatoni che porteranno sul palco una fusione di jazz, elettronica, soul e psych-pop. Tra gli artisti anche i Mombao, duo di sperimentazioni elettroniche e attitudini punk, e il bolognese Santi, già noto per la partecipazione a X Factor e per collaborazioni con Elisa, Psicologi e Dargen D’Amico, che ora arriva sul palco del Gobobo con un nuovo percorso musicale.

La line-up di domani si completa con i Phoenix Can Die, progetto bolognese che unisce alternative rock ed elettronica, e Amore Audio, duo torinese che attraversa UK bass, future garage e pop italiano; a chiudere tutti in pista con il dj-set di Fabio Nirta, resident del festival.

La seconda giornata prosegue all’insegna della contaminazione tra generi e linguaggi, con Giorgio Poi, una delle voci più importanti dell’indie italiano contemporaneo, Le Feste Antonacci, formazione electro-pop italo-parigina, e il collettivo tropicale mediterraneo Giargo & Baia Zaiana. Il viaggio musicale continuerà con Napoli Segreta, progetto che ha conquistato mezza Europa riportando alla luce la Napoli funk, disco e soul degli anni Settanta e Ottanta, e Miglio, con un cantautorato autentico e personale. A completare il programma ci sarà Vajolet, con un linguaggio fresco che fonde scrittura pop e rock, mentre la pista sarà affidata al dj-set di Fabio Nirta per un gran finale di musica e movimento collettivo.

Le performance saranno distribuite tra l’area verde esterna e lo spazio indoor, con apertura porte ore 18, ingresso con tessera Arci e biglietti disponibili su Dice.

Alice Pavarotti