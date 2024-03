Al Locomotiv. Giancane festeggia i 10 anni di ’Carne’

Festeggia dieci anni di carriera e precisamente dieci anni dalla stampa di ’Carne’, il suo primo Ep. Così questa sera alle 21,30 Giancane approda sul palco del Locomotiv, tappa cittadina del suo tour nei club.

Una serata speciale, visto che per l’occasione ci sarà una ristampa in edizione limitata dell’Ep, mentre l’artista proporrà uno spettacolo completamente rinnovato e una nuova scaletta. Ex chitarrista del ’Muro del Canto’, come solista si è guadagnato una solida fama, considerato esponente di una "nuova grammatica cantautorale" e definito uno "dei cantautori più illuminati della propria generazione", portando avanti nel frattempo anche la collaborazione con Zerocalcare.