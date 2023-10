Al loro posto un bel ‘tagliere verticale’

In effetti, a ben pensarci, cominciavano a essere un po’ ingombranti. Lì nel mezzo, una strettoia che affatica il passaggio di bus motorini turisti monopattini e pedoni pericolosi col naso in su. Lasciamole venir giù, che è ora. E poi di torre c’è già quella bellona dell’Unipol, no? Piuttosto, cosa ci mettiamo al loro posto? Escluderei di chiedere al bravo Cucinella una roba tipo mitiche ‘goccebox doccia’. Si potrebbe mettere un bel ‘tagliere verticale’, con enormi fette di prosciutti e mortadelle che calano sui passanti come simbolo della città. Oppure grazie alla notoria sensibilità sociale, si può piazzare lì un altissimo cubo dormitorio.