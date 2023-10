Al loro posto un bel ‘tagliere verticale’

Rondoni

Dove infilare in simil-loculi centinaia di studenti o giovani coppie tra migliaia che disperatamente non trovano posto da dormire in città.

Dotati di miniparacadute planerebbero colorati e contenti, poi li riportiamo su coi droni di Amazon. Oppure, ma capisco che la cosa è un po’ troppo progressista anche per la città che si definisce ’prog’ ci metterei solo un enorme specchio. Si, così la città vanesia si ammira, e tutti i suoi passanti, e si dicono da soli come siamo belli, in armocromia, in armonia tra rossi e neri, clero e atei, ricchi e poveri, cugini e campagna, tramvie e monopattini. Ste Due Torri simbolo di non so che avevano già da tempo esaurita la funzione. Già Dante aveva dedicato loro un sonetto, già era stato letto da Bene nel memoriale della strage.

Adesso, diciamolo, a che servivano? Selfie. E allora van bene pure di cartone made in china se proprio vogliamo, tanto la guerra mondiale a pezzi mi sa che la vincono i cinesi e qua ci sono tanti che lavorano da un pezzo per loro. Un paio di gingilloni farlocchi ma ’molto carini’ come aman dire i bolognesi cool. E magari un cent a selfie cosi tiriam su qualcosa. Perché qua cresce tutto dagli affitti al prezzo del caffé, ma il resto, dalla natalità alle torri, crolla.