Al Lumière oggi ’Amarcord’

Riprende oggi il ’Mercoledì Ritrovato’, la serata di mezzo-Mercato alla Cineteca. Il nuovo appuntamento sarà ogni mercoledì dalle 17 alle 20 in piazzetta Pasolini, mettendo insieme 12 produttori per la spesa a km zero, tutte le proiezioni del Cinema Lumière a 5 euro, e i cibi di strada a 5 euro, i laboratori di stesura, farcitura e cottura della pizza, e poi tanti vini, birre e vin brulé.

Per il primo appuntamento (5 euro) oggi alle 17.45 sarà proiettato il capolavoro di Fellini ’Amarcord’ e per gli spettatori assaggi in omaggio.