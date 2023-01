Al Lumière si proietta ’Jeanne Dielman’, il film ’più bello di sempre’

Il film più bello di sempre? ’Jeanne Dielman’ della regista belga Chantal Akerman, girato nel 1975. Se il titolo vi stupisce, non è strano: non è mai uscito in Italia. A incoronarlo (fra le polemiche) è la rivista ’Sight & Sound’ pubblicata dal British Film Institute, nell’attesissima classifica annuale. Se volete capire perché ed esprimere a vostra volta un giudizio, l’occasione è la proiezione al Lumière stasera alle 20 e giovedì, sempre alle 20, con introduzione di Nicola Mazzanti, già direttore della Cinémathèque belga.