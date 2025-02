Al Maggiore due nuove risonanze. L’ultimo atto del direttore Bordon: "Un salto di qualità per l’ospedale"

Due le nuove risonanze magnetiche di ultima generazione all’ospedale Maggiore. Raddoppia, quindi, la capacità erogativa di esami diagnostici mediante risonanza, con nuove apparecchiature in linea con i più recenti standard tecnologici per un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro. "Un salto di qualità per questo ospedale. Lascio un’azienda con buone performance, al di sopra del livello nazionale, per quanto riguarda le risposte nei tempi di attesa e con questa offerta non può che migliorare l’opportunità", afferma l’ormai ex direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon. Infatti, la presentazione della nuova struttura è il suo ultimo atto e anche l’occasione per salutare i suoi colleghi dopo la conclusione del suo mandato, iniziato nel luglio 2020. "È stata un’avventura professionale straordinaria, la migliore della mia carriera da direttore generale – parla dichiara il dg –. Sono contento di lasciare un’Ausl migliore di quella che ho trovato e spero di aver dato un contributo positivo alla sanità del territorio". Bordon augura "in bocca al lupo" alla nuova direttrice generale, Anna Maria Petrini, e ringrazia i suoi collaboratori, "un gruppo di lavoro straordinario senza il quale non avremo potuto ottenere i risultati che abbiamo raggiunto. E quando lavori in un contesto che ti stimola a tenere alto il livello, è più facile lavorare al meglio", sottolinea Bordon che a partire da oggi ricoprirà l’incarico di direttore generale del dipartimento Sanità della regione Liguria. Anche il sindaco Lepore detta un bilancio della collaborazione con Ausl Bologna in quest’ultimo periodo. "Gli anni sotto la guida Bordon, sono stati importanti. Insieme, abbiamo lavorato bene per una migliore sanità cittadina migliore, sin dalla costruzione della Casa della Salute". Per il futuro, l’obiettivo, secondo Lepore, sarà "quello di salvaguardare il bilancio sanitario regionale e portare avanti la nostra attenzione nei confronti dei cittadini più fragili - ricorda Lepore –. In questo, il Maggiore deve sempre essere più forte e attaccato al territorio". Al saluto di Bordon si unisce anche l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi. "Una direzione generale innovativa. Un dirigente che ha lavorato bene per la regione e un collega che ora si appresta a ricoprire un ruolo altrettanto importante sul piano nazionale", racconta Fabi. Le risonanze di ultima generazione sono costate circa un milione di euro ciascuna e sono state finanziate con fondi aziendali e ministeriali. Sono state installate nella Piastra di Diagnostica per Immagini del Maggiore, reparto oggetto di un intervento di innovamento completo del valore di 1,7 milioni di euro, che si chiuderà a febbraio 2025. "In questo modo, aumenta la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo le indicazioni d’urgenza, riducendo i tempi di attesa", chiude Bordon.

Giovanni Di Caprio