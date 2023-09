Al Majorana l’anno inizia con otto aule in più

Il nuovo anno scolastico inizia sotto i migliori auspici per gli studenti dell’IIs Majorana di San Lazzaro dove, dopo anni di proteste e sollecitazioni a causa della carenza di spazi a fronte del crescente numero di iscritti, sono state inaugurate otto nuove aule che sono state costruite in una ala del plesso scolastico che fino ad ora era stata in disuso.

A fare il punto, durante un primo tour di questi nuovi spazi, dove saranno ricavati anche spazi per professori e consigli straordinari, il consigliere metropolitano delegato all’Istruzione Daniele Ruscigno insieme alla dirigente scolastica Patrizia Scerra e al vicesindaco e assessore alla Scuola del Comune di San Lazzaro Benedetta Simon.

Il costo dell’operazione è di 1.150.000 euro stanziati dalla Città metropolitana di Bologna. Questa operazione ha permesso, inoltre, di liberare gli spazi della Mediateca, utilizzati temporaneamente in questi ultimi anni per supplire alla mancanza di aule per le lezioni ed è propedeutico all’ulteriore ampliamento dell’istituto, i cui lavori stanno per partire nei prossimi giorni. In questo caso si tratta di una palazzina adiacente all’istituto scolastico che andrà a creare spazi per altre 15 aule e laboratori polifunzionali per un costo di ulteriori tre milioni di euro.

"Riqualificare spazi inutilizzati è un modus operandi che ci permette di sfruttare al meglio tutte le aree dei plessi scolastici ammodernando gli ambienti e dando spazi di studio e apprendimento confortevoli e idonei alla costante e crescente richiesta di iscritti nelle scuole della Città Metropolitana".

"Quest’anno - ha aggiunto la dirigente scolastica Patrizia Scerra - gli iscritti all’IIs sono quasi 1500 e ne siamo felici. Gli studenti, però, devono avere spazi idonei per godere al meglio del percorso scolastico e anche di quello che la scuola stessa può offrire. Crediamo fortemente in una scuola a favore dell’innovazione e di nuove strategie didattiche, non ci può essere innovazione se non si innovano e rinnovano gli spazi".

Ad esprimersi con soddisfazione anche il vicesindaco Simon: "Siamo molto contenti. Come Comune abbiamo sempre sostenuto la fame di spazio del Majorana che ha sempre visto un aumento delle iscrizioni anno dopo anno. Si tratta di un primo step in vista del nuovo edificio che verrà e che andrà a completare un progetto importante a livello scolastico per il territorio di San Lazzaro e non solo".

Zoe Pederzini