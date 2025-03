Al Manzoni oggi il Requiem di Brahms diretto da Haenchen

C’è una grandiosa pagina sacra concepita per celebrare il Venerdì Santo al centro del concerto della Stagione Sinfonica del Teatro comunale, diretto da Hartmut Haenchen: è Ein deutsches Requiem (Un Requiem tedesco) per soli, coro e orchestra op. 45 di Johannes Brahms, in programma oggi alle 17,30 all’auditorium Manzoni. Voci soliste, il soprano Valentina Farcas e il baritono Liviu Holender.

Manifesto della concezione protestante della morte, costruito su alcuni passi della Bibbia Luterana, il Requiem Tedesco fu composto da Brahms tra il 1854 e il 1868, periodo nel quale subì due lutti: nel 1856 moriva il suo mentore, Robert Schumann, e nel 1865 scompariva sua madre, dedicataria dell’opera.

Direttore d’orchestra di riferimento per il repertorio tedesco tra Otto e Novecento, Hartmut Haenchen torna quindi ospite della fondazione lirico-sinfonica felsinea sul podio dell’Orchestra e del Coro – preparato da Gea Garatti Ansini – del Tcbo. I solisti, come detto, sono Valentina Farcas, che ha lavorato con direttori come Riccardo Muti e Kirill Petrenko, e il baritono austriaco Liviu Holender, recentemente protagonista alla Scala, oltre che al Maggio Fiorentino.