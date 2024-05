Al Manzoni pomeriggio con i cori delle scuole e la Fondazione Ventre

Il bello del canto imparato da piccoli. La Fondazione Mariele Ventre organizza la settima edizione della Rassegna di cori scolastici ’Scuole in coro per Mariele’ che si si svolgerà proprio oggi dalle 15,30 all’Auditorium Manzoni. La data è particolarmente significativa per la Fondazione Mariele Ventre che celebra il 25° anniversario del suo Riconoscimento giuridico, ottenuto il 18 maggio 1999. Sul palco di sei cori provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia e Toscana. Per la nostra città il coro della Carducci, diretto da Gisella Gaudenzi.