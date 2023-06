Al Manzoni stasera Henrik Nánási dirige la ’Quinta’ di Mahler

Ultimo concerto di Stagione del Teatro Comunale prima della pausa estiva con una delle pagine più imponenti e impegnative del calendario: la Sinfonia n. 5 in do diesis minore di Gustav Mahler. Ad interpretarla, stasera alle 20,30 all’Auditorium Manzoni, è l’ungherese Henrik Nánási (foto), che sale per la prima volta sul podio dell’Orchestra della Fondazione-lirico sinfonica felsinea. L’appuntamento segna il ritorno del direttore d’orchestra come ospite del cartellone sinfonico, dopo aver diretto nel 2021 la Filarmonica del Teatro Comunale. Mahler sottopose la sua Quinta Sinfonia (scritta tra il 1901 e il 1902) a continue revisioni, fino agli ultimi mesi di vita. Celebre è l’Adagietto, colonna sonora di ’Morte a Venezia’ di Luchino Visconi.