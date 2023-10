Al Massarenti tornano anche le proiezioni dei film

Presentato il cartellone del Cinema Teatro Massarenti di Molinella con gli eventi teatrali fino a primavera. Con una novità rilevante rispetto agli ultimi anni: nella prima settimana di dicembre ripartirà anche la stagione cinematografica. "Speriamo che come partenza sia buona la seconda - chiosa l’assessore alla Cultura Margherita Carlotti -. Sul teatro in questi anni abbiamo sempre avuto buoni risultati, con stagioni che hanno fatto registrare grande apprezzamento del pubblico non rinunciando alla qualità. Quest’anno poi abbiamo allargato il cartellone, siamo convinti che la stagione sarà apprezzata". "Sul cinema invece, ricominciamo quest’anno dopo attente valutazioni - aggiunge l’assessore -, la pandemia ha cambiato molto le abitudini dei cittadini, le piattaforme streaming sono divenute una realtà consolidata. Con la riapertura del cinema non scommettiamo solo sulla voglia di tanti e di vedere un buon film di prima visione, ma puntiamo anche sul desiderio di socialità, sulla voglia di stare assieme". La stagione teatrale parte il 24 novembre, mentre il cinema riapre i battenti la prima settimana di dicembre.