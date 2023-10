Al Mast l’industria del gioco diventa arte

La folle architettura contemporanea di Las Vegas immortalata da Daniel Faust che non sembra vera ma lo è e gli allegri luna park berlinesi in bianco e nero del primo Novecento ritratti da Heinrich Zille. I vecchi flipper depositari di un immaginario pop comune di Olivo Barbieri e l’amore per il karaoke, contenitore insospettabile di antiche memorie, di Raed Yassin. In quanti modi si può declinare l’idea del gioco? Certo, è intrattenimento, apprendimento, riposo e gratificazione ma è anche e soprattutto una cosa terribilmente seria.

"La vita è gioco", intitolò una sua commedia Alberto Moravia nel 1969 e non aveva torto. Oggi il gioco è un prodotto industriale dai volumi impressionanti (i soli videogame cubano nel mondo 250 milioni di dollari) ma è anche e soprattutto un dispositivo utile a inventare nuove realtà, a lambire un certo concetto di sacralità, a immaginare innovazioni tecnologiche. Tutti concetti che in un certo senso l’olandese Johan Huizinga aveva immaginato nel 1938 nel suo libro ‘Homo ludens’. È allora davvero intrigante la sesta edizione di ‘FotoIndustria’ (l’unica Biennale al mondo di fotografia dell’industria e del lavoro) che si apre oggi a Bologna dove resterà visitabile a ingresso gratuito fino al 26 novembre. Si intitola ‘Game’ (sottotitolo ‘l’industria del gioco in fotografia’) questo percorso espositivo voluto dalla Fondazione Mast con la direzione artistica di Francesco Zanot che si articola in dodici mostre (undici personali e una collettiva) in dieci sedi prestigiose del centro storico di Bologna: in tutto sono circa 500 le opere esposte. Perché dai giochi per bambini ai casinò , questo settore ha assunto proporzioni senza precedenti, incorporando tematiche di straordinaria attualità.

L’evento, che in passato ha registrato presenze rilevanti, coincide con due compleanni molto importanti: il decimo anniversario della Fondazione Mast e i cento anni dell’azienda G.D. "Fare del lavoro una cultura e della cultura un lavoro" è la frase che lega queste due realtà. E non a caso il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo ieri mattina alla presentazione del progetto, ha ribadito che investire sulla cultura significa investire sulla qualità della vita.

Dunque, dopo la Biennale di due anni fa dedicata al food, adesso tocca a un’altra forma di svago: di scena artisti internazionali (giovani emergenti e nomi affermati) e opere comprese in un arco temporale che va da fine ‘800 ai giorni nostri. Fotografie di grande formato firmate da Andreas Gursky, raffiguranti i luoghi di una società prosperosa, dinamica e post-industriale, campeggiano sui muri del Mast. Ma i giochi sono anche altrove. Due soli esempi: a MAMbo con una videoinstallazione Cecil B. Evans racconta di universi virtuali alternativi mentre a Palazzo Magnani Erik Kassels si appropria delle foto di una coppia di coniugi di Vignola (‘Carlo e Luciana’) che viaggia in tutto il mondo fotografandosi instancabilmente.