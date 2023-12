Al Mast si sale sul ’Polar Express’ con Babbo Natale Domani alle 17 al Mast, l'auditorium di via Speranza, verrà proiettato "Polar Express", un film di animazione del 2004 firmato da Robert Zemeckis. Un bambino sale su una locomotiva a vapore e affronta avventure prima di arrivare al Polo Nord. Un'occasione per trascorrere una giornata di divertimento in famiglia.