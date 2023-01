Al Mattei focus su green e digitale Corte Bellaria, restyling in vista

Formare il capitale umano. Questo l’obiettivo del Bando Innovazione scolastica 2022, dove ben 50 progettualità riceveranno il contributo della Fondazione, con un investimento deliberato di 370.200 euro finalizzato a innovare tempi, metodi e spazi della didattica nelle 3 aree prioritarie d’intervento: ambienti funzionali, nuovi approcci didattici, formazione per gli insegnanti. Tra i progetti, anche ‘Cyber Mattei: installazioni green e percorsi di innovazione didattica digitale’ a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei, per la creazione di spazi funzionali all’apprendimento su tematiche ambientale e il progetto ‘IN-approcci di INclusione innovativa’ del Comune di San Lazzaro di Savena, per la promozione di ambienti innovativi e funzionali all’apprendimento e materiali didattici innovativi e inclusivi all’interno del Polo dell’infanzia ’Di Vittorio’. Sulla stessa linea, anche il Bando Rigeneriamoci 2022, che conta 16 progetti sostenuti e 159.000 euro di investimento deliberato.

Tra questi, emerge ‘Rigeneriamo la corte Bellaria’ a cura di Csapsa Società Cooperativa Sociale, per riqualificare l’area verde della zona perimetrale al Parco dei Cedri (Savena), dove all’interno dell’area ci sono due strutture che svolgono attività con persone disabili. Contributi, poi, ai progetti ‘Eclisse Calcetto’ del Comune di Lizzano in Belvedere e ‘Il parco al centro: realizzazione del percorso vita nel bosco’ del Comune di Bentivoglio.