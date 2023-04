Al Mercatino delle mamme i giochi hanno nuova vita

Grande successo per la seconda edizione del mercatino delle mamme e festa della famiglia che si è tenuto nel parco che circonda il centro civico della frazione di Ponte Rizzoli a Ozzano e ha registrato 6mila presenze. Una giornata di festa organizzata dalla consigliera Stefania Fazzi in collaborazione con le associazioni Bologna Bimbi, Il Ponte e Arci Ozzano che ha visto il coinvolgimento di tanti volontari residenti nella frazione ed anche di molti consiglieri comunali capitanati dal’assessore alla Cultura e Servizi sociali Elena Valerio impegnata per tutta la giornata nel servizio ristorazione.

"Un successo davvero inaspettato - dice la consigliera Fazzi -. Felicissimi i tanti bambini attratti dall’iniziativa denominata "Pompieropoli" , un evento dedicato a tutti i piccoli di età compresa tra i 3 e gli 11 anni che, grazie alla disponibilità dei volontari dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno potuto entrare in contatto con le attività quotidiane e proprie dei pompieri. Alla fine della giornata sono stati oltre 1300 i bambini che si sono portati a casa il diploma di piccolo pompiere". "Da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità ozzanese un ringraziamento speciale a Idroproject Bonanno per la donazione del gioco inclusivo che verrà installato nel parco - conclude la Fazzi -. Un doveroso grazie a tutte le mamme e papà che, per l’occasione, hanno svuotato la propria cantina e invece di buttare ciò che non utilizzavano più, hanno regalato alla comunità alcune ore del loro tempo libero per venire ad allestire un banchetto nel nostro mercatino ed offrire ad altri l’opportunità di utilizzare ancora quelle stesse cose".

"La frazione di Ponte Rizzoli è stata veramente presa d’assalto da tante famiglie in occasione della giornata del mercatino delle mamme - conferma il sindaco Luca Lelli - . Questo tipo di mercatino dove vengono offerti e scambiati giocattoli, libri e vestiti per bambini che le famiglie non utilizzano più rappresenta un bellissimo esempio di economia circolare, di lotta allo spreco e di voglia di allungare il ciclo di vita di tanti oggetti e vestiti ancora utilizzabili. Una forma di lotta al consumismo e di aiuto alla natura che sicuramente merita di essere ripetuto. La cosa bella di quella giornata e che mi ha molto colpito sono state le relazioni fra le persone e le mamme in particolare, la socialità creata, gli scambi di opinioni, i suggerimenti e i consigli dati. Un bellissimo esempio di condivisione e socializzazione che forse, nella società moderna, abbiamo un po’ dimenticato".

Zoe Pederzini