Al Mercato Sonato salgono sul palco i Solisti Senzaspine

Torna la rassegna ’Classica da Mercato’ al Mercato Sonato di via Tartini. Questa sera alle 21 protagonisti saranno i Solisti Senzaspine in un concerto che vede insieme i giovani talenti più rappresentativi tra quanti si sono formati nell’ensemble. Stasera propongono una pagina musicale di straordinario valore: il Quintetto op. 39 di Sergej Prokofiev per oboe, clarinetto, violino, viola e contrabbasso.

Un’opportunità per immegersi nella bellezza della musica classica in un contesto che, come sempre, è intimo e non convenzionale. I protagonisti sono Andrea Centamore (Oboe), Nicolas Palombarini (Clarinetto), Daniele Negrini (Violino), Stella Degli Esposti (Viola) e Salvatore La Mantia (Contrabbasso).