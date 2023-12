Al Modernissimo un viaggio tra Bertolucci e citazioni colte

Si dice Modernissimo e si intende ’cinefilia’. In generale, per le tante proposte della Cineteca su riscoperte, film inconsueti e rassegne, e in particolare per questi primi giorni di programmazione. Si apre domani alle 21 infatti la rassegna ’Bertolucci, ladro di cinema’ con l’anteprima del restauro di ’The Dreamers’ (che sarà poi nelle sale italiane dall’8 gennaio). Ma il vero tocco di cinefilia è quello di proporre i film amati dai tre giovani protagonisti (Eva Green, Louis Garrel e Michael Pitt) nella Parigi del ’68. E quindi ecco la sfilata di titoli, da ’Il circo’ di Chaplin a ’Freaks’ di Browning, da ’Jules e Jim’ di Truffaut a ’Fino all’ultimo respiro’ di Godard. Insomma, attenzione al programma...