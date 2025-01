Al Museo della Musica weekend con la Maratona-Mozart

Il Museo della Musica di Strada Maggiore dà il via a Wunderkammer 2025, la sua nuova stagione concertistica, con un importante evento dedicato alle sonate per pianoforte di Mozart. Oggi e domani (divisi in 4 sessioni, ore 10,30-13 e 15,30-18) si terrà ’Verso le sonate per pianoforte di Mozart’, che presenta l’integrale delle sonate del celebre compositore.

Nelle quattro tappe, introdotte da Massimiliano Guido e Costantino Mastroprimiano, dieci strumentisti, diversi per personalità e bagaglio di esperienze, si alterneranno per proporre un’esperienza d’ascolto particolare, ma da provare almeno una volta nella vita: quella della full immersion interpretativa dal vivo del corpus completo dell’intero repertorio di un singolo autore, eseguito su un fortepiano che è la copia esatta dello strumento storico di Anton Walter per il quale le Sonate furono concepite da Mozart.

Curata dall’Associazione Arsarmonica, la maratona vedrà impegnati Matteo Bogazzi, Eleonora Carapella, Michael Cheung, Fabiana Ciampi, Costantino Mastroprimiano, Sebastiano Mesaglio, Filippo Pantieri, Lucrezia Proietti, Stefano Ruiz de Ballestreros e Jacopo Sibilia. Ingresso gratuito con prenotazione su Eventbrite.