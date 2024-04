Al Navile alloggi e studentato

In città, nell’area del comparto ex mercato Navile, avanza la realizzazione di 145 nuovi appartamenti che si affianca alla costruzione di un nuovo supermercato di uno studentato da circa 400 posti. Si tratta del progetto residenziale Bologna Bloom, spiega una nota diffusa da Abitare Co., società di servizi e intermediazione immobiliare a cui è affidata la commercializzazione degli appartamenti. A promuovere l’iniziativa è invece Prelios tramite il fondo Fidia, mentre advisor dell’operazione è First Atlantic Real Estate. Si segnala che è stato ottenuto il permesso di costruire per il primo lotto che prevede la realizzazione dei 145 alloggi in classe A dotati di servizi polifunzionali per i residenti. Il progetto è firmato dallo studio di architettura Lombardini22 e prevede la costruzione, in via Bassani, di due torri da 11 piani ed un corpo basso di quattro piani per un totale di 145 appartamenti con tagli che vanno dai monolocali ai pentalocali. Nelle vicinanze è già avviata la realizzazione di un nuovo supermercato e di uno studentato per 400 studenti. "Bologna Bloom è un progetto a misura d’uomo", dichiara Giuseppe Crupi, Ceo di Abitare Co. "Con questo intervento si rimette in moto il processo di riqualificazione di una delle aree più importanti di Bologna sia dal punto di vista sociale che economico", spiega Ugo Debernardi, ad di First Atlantic Real Estate.