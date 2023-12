Al parco Talon apre il Percorso dei presepi

Con l’accensione del tradizionale albero di Natale in piazza del Popolo (assieme ad un nuovo albero natalizio nella rinnovata piazza della Repubblica, di fianco al ponte sul Reno) e con il lancio dei palloncini rossi che nel pomeriggio di giovedì hanno portato in cielo (e chissà dove) le letterine a Babbo Natale di un centinaio di bambini, lo spirito del Natale è entrato in ogni angolo e in ogni strada di Casalecchio. Un Natale all’insegna della solidarietà.

"Bruno Pasquini, il sindaco di Monzuno, il comune che ogni anno ci regala uno splendido albero di Natale naturale – racconta Sandro Menzani, presidente della Proloco Casalecchio Insieme – ci ha voluto consegnare in questa occasione una targa di riconoscimento per l’aiuto che portato a maggio scorso, quando a Vado abbiamo portato il nostro container-cucina con cui per giorni abbiamo dato da mangiare a 300 sfollati dall’alluvione".

Il Natale casalecchiese si arricchisce da domani con l’apertura del Percorso dei presepi al Parco della Talon. "Dal ponte sul Reno – rivela Menzani – ai giardini del vecchio Municipio, alla via Panoramica, vicolo de Santi e via dei Bregoli, fino al rifugio antibomba e alla Chiusa è possibile visitare e votare tanti presepi allestiti da cittadini e associazioni. Le schede del concorso "Vota il tuo presepe" si trovano nei negozi tra il ponte sul Reno e il parco. La premiazione ci sarà sabato il 13 gennaio". Amaro il commento di Erika Seta, Centrodestra. "I numerosi cantieri aperti – afferma – scoraggiano la gente a fare shopping natalizio a Casalecchio".

Nicodemo Mele