Al parco Verdevolo il Medioevo... sostenibile

Il Parco Verdevolo di Cadriano da oggi a domenica si trasforma nel cuore pulsante di Verdevolo 2025, il festival promosso dall’assessorato all’Ambiente e dedicato all’ambiente, alla sostenibilità e alla riscoperta delle tradizioni storiche. Quest’anno, la manifestazione offrirà un’esperienza immersiva unica: la suggestiva rievocazione storica medievale coinvolgerà i visitatori tra dame, cavalieri, artisti di strada, musicisti e giullari, creando un’atmosfera d’altri tempi che si intreccia con i temi contemporanei della sostenibilità e della responsabilità ambientale. Come nelle precedenti edizioni, numerose associazioni, organizzazioni no-profit, scuole e realtà commerciali e artigianali animeranno il parco con iniziative culturali, sportive e di sensibilizzazione ambientale e sociale. Il programma è ricco di eventi e laboratori. Si inizia oggi alle 17 dietro al Comune (via San Donato 197) per partire, alle 17.30, con una visita guidata all’Oasi Naturale La Rizza, e alle 20 cena al ristorante La Rizza. Domani, dalle 9.30 alle 11.30 apertura Oasi Felina e alle 9.30 partenza per la visita all’impianto Hera di compostaggio a Sant’Agata Bolognese. Dalle 15 nel parco Verdevolo rievocazione medievale nel parco con il Gruppo Storico del Reno e poi esibizione della corale francese di Bagnères de Bigorre, duelli di scherma e accensione dei bracieri e arte del fuoco. Domenica, alle 10 biciclettata organizzata con arrivo al Parco Verdevolo e merenda medievale offerta da Avis. Ma anche laboratori di pittura, ciondoli in terracotta, riparazione biciclette, sfoglia, aeroplanini con gara tra piccoli aviatori e tanto altro.

z. p.