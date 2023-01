Al Patrimonio Industriale rivive la lotta della Saga Coffee

Si chiama ’La scalata dell’Everest in ciabatte’ (ed Futura) e mai metafora è stata più azzeccata. Il libro del sindacalista Primo Sacchetti sarà presentato domani alle 18 al Museo del Patrimonio Industriale, in via della Beverara, e racconta i cento giorni di lotta (e di freddo) dei lavoratori della Saga Coffee. A parlarne con l’autore della storica vicenda, finita bene, saranno Elly Schlein (Pd), Barbara Graziano (Fiom), Katia Graziosi (presidente Udi) e il collettivo la MalaEducacion. Modera Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino.