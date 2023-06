Al pilota Nino Margiotta il trofeo ’Terre di Pianura’

Il secondo trofeo di auto d’epoca ‘Terre di Pianura’, svoltosi a Minerbio, rimane a Nino Margiotta. Il 2° Trofeo Terre di Pianura si è tenuto in concomitanza al raduno di auto storiche organizzato dal locale Club Minerva affiliato Asi. La kermesse che riunisce appassionati e Club del motorismo storico quest’anno ha contato ben 46 vetture alla partenza con oltre 100 partecipanti provenienti dalle diverse provincie vicine. Lungo i 60 chilometri di tracciato che attraversa i comuni delle Terre di Pianura sono state affrontate ben 16 prove di abilità in cui gli appassionati si sono sfidati a ‘suon di centesimi’. A fare gli onori di casa il sindaco Roberta Bonori che ha dato il via al raduno che ha preso direzione Baricella per la prima serie di prove svolte lungo la centralissima via Roma.

La carovana ha proseguito nel territorio di Malalbergo con il proseguo della seconda serie di prove e attraversando Altedo ha proseguito sulla Porrettana per giungere all’Osteria del Fibbia per un ristoro dalla calura estiva. Riprese le forze i concorrenti hanno preso la direzione di Granarolo dell’Emilia e, lungo una gremita via San Donato, hanno dato spettacolo nella terza serie di prove a preludio della quarta e ultima serie svolta in via Roma a Minerbio. Una degna cornice dell’evento Dolce Fiera in svolgimento nel centro storico.

Lo sforzo messo in campo dallo staff del Club Minerva, coadiuvato dai volontari delle associazioni e soprattutto dai sindaci rappresentanti (Roberta Bonori, Monia Giovannini, Alessandro Ricci e Omar Mattioli) ha permesso alla manifestazione di ricevere apprezzamenti da tutti gli appassionati intervenuti. L’evento si è concluso presso il ristorante Nanni di Minerbio con la cerimonia di premiazione. La Coppa delle Dame è andata a Maria Luisa Chillemi mentre a vincere il 2° Trofeo Terre di Pianura 2023 è stato il campionissimo siciliano Nino Margiotta, ‘scortato’ per l’occasione da Omar Mattioli su Volvo 1800 del Club Registro Storico Volvo. Piazza d’onore per Andrea Camosci su Autobianchi A112 e a chiudere il podio Davide Tonelli si Fiat 500 Giannini.