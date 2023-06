Al Rizzoli arriva l’AngioTac Così si ’fermano’ i tumori

L’AngioTac è in funzione da una manciata di giorni all’Istituto Ortopedico Rizzoli e già un paziente che presentava una dolorosa metastasi ossea al bacino è stato operato con queste tecniche d’avanguardia. Il macchinario di ultima generazione – che combina un angiografo digitale ad un apparecchio per la Tac e ad un ecografo – è stato acquistato grazie ad un investimento di 2 milioni. Permette di fare un importante passo avanti nel trattamento di tumori, metastasi muscolo-scheletriche, patologie degenerativo-infiammatorie ed esami delicati come le biopsie ossee.

"Grazie all’AngioTac e a un team multidisciplinare, da oggi possiamo fare molto di più per i nostri pazienti", dice il direttore della Radiologia diagnostica e interventistica Marco Miceli. "Esistono infatti casi in cui il trattamento chirurgico è sconsigliato come determinate metastasi ossee, che con l’ausilio dell’AngioTac possiamo trattare agendo sui vasi sanguigni che li alimentano embolizzandoli", ossia bloccandoli con lo scopo di interrompere il flusso che alimenta le masse tumorali. In previsione ci sono circa 800 prestazioni all’anno al Rizzoli eseguibili con il nuovo macchinario.

Si va dalle biopsie muscoloscheletriche a trattamenti endovascolari di embolizzazione arteriosa di tumori primitivi ossei e di metastasi ossee, fino alle termoablazioni di tumori primitivi e crioterapia per i tumori desmoidi. "È un investimento che qualifica ulteriormente il Rizzoli", sottolinea il direttore generale Anselmo Campagna.

Per l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, "ci troviamo davanti a un salto di qualità impressionante, perché con la moderna tecnologia possiamo fare davvero molto. L’AngioTac è una ulteriore dimostrazione di come vogliamo investire in ricerca, tecnologia e competenza per la lotta contro il cancro". Anche l’assessore alla Sanità del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, ha messo in luce "l’attenzione all’innovazione" da parte dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, i cui vertici "sanno che non si possono fermare" per restare sempre all’avanguardia.

Benedetta Dalla Rovere