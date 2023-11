Al Salotto di Finucci Gallo. Paolo Guzzanti a tutto campo: "Ecco la vita vera di Berlusconi"

"Chi era Silvio Berlusconi? Certamente non Camillo Benso Conet di Cavour. Era un po’ Alberto Sordi e un po’ Gino Bramieri. Ma di sicuro era un grande uomo". A raccontarlo Paolo Guzzanti, 83 anni, politico e giornalista, ex senatore di Forza Italia e deputato dell’allora Popolo della Libertà, per anni vicinissimo al Cavaliere. Habitué di Bologna ("una delle città a me più care"), stasera dalle 20.30 sarà il protagonista del ‘Salotto di Patrizia Finucci Gallo’ all’hotel ’Il Guercino’.

E qui, nell’albergo nel cuore della Bolognina dove si ferma spesso nelle sue visite in città, presenterà il suo libro: Silvio, la vita vera di Berlusconi di Aliberti editore (ingresso solo su invito). A dialogare con Guzzanti, la ’salottiera’ Finucci Gallo pronta a svelare anche il particolare legame che il giornalista ha con Bologna.

Guzzanti, la prima versione del libro uscì nel 2009, quando lei lasciò il Popolo della Libertà. Il suo rapporto con Berlusconi, insomma, è stato anche conflittuale?

"Beh, quando si schierò con Putin ai tempi dell’invasione della Georgia eravamo su fronti opposti. Lasciai il partito, ma l’amicizia è rimasta. Il libro è la sintesi di un rapporto politico e umano".

Un aggettivo per descrivere Berlusconi?

"Direi seducente. Glielo riconoscono tutti. Anche gli avversari. L’ha raccontato Michele Santoro, suo grande avversario. Nella pausa di un talk show dove se n’erano date di santa ragione, Santoro gli raccontò che aveva perso il padre. Berlusconi lo abbracciò e si mise a piangere. Non era ipocrita, ma empatico. Come tutti i grandi leader capiva i problemi di chi gli era accanto".

Stasera presenterà il suo libro a Bologna, al Salotto di Patrizia Finucci Gallo. La salottiera ha svelato che qui, nella nostra città, ha trovato l’amore....

"Scherzando con Patrizia ho detto che vengo spesso a Bologna perché ho una fidanzata... ma, in realtà, vengo qui per motivi meno romantici...".

Ancora la politica?

"Beh, sì. Sono vicesegretario del Partito liberale. E vengo a Bologna per 4-5 riunioni al mese. Ma Bologna, è vero, mi è cara".

Perché?

"Bologna per un giornalista è un luogo di studio continuo. Negli anni è diventata tra le città a cui sono più affezionato. Mi è famigliare".

Lei che ha visitato Bologna nel corso degli anni, come la trova oggi?

"Per me era la classica città a misura d’uomo. Con tanta vivacità intellettuale e musicale. Sognavo anche, un giorno, di venire a viverci. Parliamo degli anni di Bologna ’la rossa’. Un monolite. Oggi è diversa, più cosmopolita, meno provinciale".

Il fatto di essere più cosmopolita e meno provinciale è un bene, no?

"In realtà un po’ mi dispiace. Perché la provincialità a Bologna era bella. Anzi, era una ricchezza".

Rosalba Carbutti